كورونا يغزو تركيا بعد تزايد حصيلة الاصابات والوفيات

2020/05/28 | 21:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةسجلت تركيا، اليوم الخميس، 1182 إصابة و30 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، فيما رصدت 1576 حالة شفاء بين المصابين بالمرض.وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1182 ليصل إلى 160979 حالة.ويشير هذا الرقم إلى ارتفاع طفيف لحصيلة الإصابات اليومية بالفيروس في تركيا مقارنة مع الإحصائيات السابقة.وذكر قوجة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 4461 شخصا إثر رصد 30 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكر أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 124369 شخصا بعد تسجيل 1576 حالة شفاء جديدة، لتصل نسبة المتعافين إلى مستوى 77.25%.وسبق أن أعلنت السلطات التركية أن البلاد تجاوزت المرحلة الأولى من مكافحة فيروس كورونا، معتبرة أن الحكومة باتت تسيطر على سير الفيروس في تركيا.والخميس أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن سلطات بلاده سترفع قيود السفر بين المدن اعتبارا من 1 حزيران المقبل.

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