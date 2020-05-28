لذاذةُ الماسنجر - هاتف بشبوش

2020/05/28 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هاتف_بشبوش أرسلَتْ....في الماسنجرِ صورتينِوأقسمتْ ...أنها لي ..ولي وحدي ووحديكإنهما تقولان ..بمقدوركَ أن تشمْ ولاتشمْ هذي أنا ياحبيبي ، تراني أمامكَ شاعرةوفي المرايا ...أستلّ منكَ ما أريدُ وما أرىكإمراةٍ لايعجبهاغيرَ إمتصاصِ البرتقالْ سوى ليلِ النواعمِ والدلالْ ولولا أنيني ...من فقرةٍ عُنقيـّةٍ خامسةٍ لصيرتُ عانقي ، جسراً لتقبيلكْ ولستُ بيائسة ..



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