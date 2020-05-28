2020/05/28 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مسعد_عربيد لا نجانب الحقيقة إذا قلنا إن لوباء كورونا جانباً آخر عدا المرض والموت والعزلة والفتك بالاقتصاد والمجتمعات والإنسانية.



فرغم فداحة التضحيات والخسائر التي مُنيا بها، شكّل هذا الوباء فرصة لالتقاط الأنفاس والتفكير في أزماتنا وأسبابها وغيرها من الأمور التي أغفلناها في حمأة انشغالاتنا.والحقيقة أن هذا الفيروس لم يكن فرصتنا الأولى للتفكير، فقد توفرت مثل هذه الفرص من قبل، ولكن الكثيرين لم يصغوا إلى نداء ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التفكير بجائحة كورونا … ك-مفترق طريق-: نحو الإطاحة بالرأسمالية وبناء الاشتراكية - مسعد عربيد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التفكير بجائحة كورونا … ك-مفترق طريق-: نحو الإطاحة بالرأسمالية وبناء الاشتراكية - مسعد عربيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).