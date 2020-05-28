مسؤول بالصحة يطرح 9 نقاط بشأن كورونا ويحذر: الفيروس بدء يصيب أحبتنا واخوتنا وأهلنا بشراسة لا مثيل لها

2020/05/28 | 21:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كربلاءقال مدير عام صحة كربلاء، صباح الموسوي، اليوم الخميس، ان جائحة كورونا بدأت تتخذ منحى آخر بالعراق، مشيرا الى ان الزيادة في الاصابات سريعة جدا، ويوما بعد يوم تمتلئ المستشفيات في بعض المحافظات بإعداد كبيرة من المصابين.وجاء في رسالة وجهها الى اهالي المحافظة "لقد اخبرتكم سابقا واكرر لكم الآن، ان مرض كورونا لا يمكن الاستهزاء به فلقد انهارت دول وسقطت نظم صحية عالمية جراء التعامل معه بعدم اكتراث ولا مبالاة وصلت في بعض الأحيان إلى نكران وجوده أو الاعتقاد بأنه وهم صنعته السياسة وما وراءها، ومهما كانت الأسباب والمسببات فالمرض موجود وبدأ يصيب أحبتنا واخوتنا وأهلنا بشراسة لا مثيل لها".واضاف "انا واخوتي من ملاكات صحة كربلاء بكافة عناوينها بذلنا ونبذل أرواحنا أمامكم في محاربة هذا المرض ، ونرجو منكم: "الاهتمام بالتباعد الاجتماعي، والحفاظ على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل وذوي المناعة الضعيفة ومنعهم من الخروج الا للضرورات القصوى، وثقافة تعقيم اليدين في كل مكان في البيت ، في مكان العمل ، في التسوق".وتابع: "وايضا لبس الكمامات الطبية أو الصناعية أو حتى التي يتم خياطتها في المنزل من الاقمشة الاعتيادية وحسب المتوفر، والابتعاد عن التجمعات لأي سبب كان".واردف "بالاضافة الى عدم اقامة الفواتح أو حضورها وكذلك الاحتفالات والتجمعات والمناسبات في الفترة المقبلة، ومراجعة أقرب مركز صحي في حالة ظهور أعراض بسيطة كالحرارة أو حرقة البلعوم أو سعال أو غثيان أو تعب".ودعا الى "عدم الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى وان كانت هناك ضرورة فيجب الالتزام بالكمامات والتعقيم ، وعدم السفر للمحافظات المجاورة في الفترة المقبلة".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، تسجيل 4 وفيات و 322 اصابة جديدة بفيروس كورونا على مستوى البلاد، لتكون حصيلة اليوم هي الأعلى منذ دخول الفيروس للعراق متخطية حصيلة السبت الماضي التي سجلت 308 اصابات.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، أنها فحصت "5104 نموذج في كافة المختبرات المختصة لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 211485".

وأضاف البيان، أن "مختبرات الصحة سجلت اليوم (322) إصابة في العراق منها 67 اصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط، ووزعت الاصابات في مناطق بغداد/ الرصافة: 194، بغداد/ الكرخ: 27، مدينة الطب: 3، النجف: 2، البصرة: 3، السليمانية: 16، اربيل : 21، كربلاء: 22، كركوك: 1، واسط: 6، بابل: 11، الديوانية: 2، ميسان: 3، ذي قار: 4، المثنى: 5، واخيرا صلاح الدين: 2".

وتابع، أن حالات الشفاء المسجلة اليوم بلغت "67 كانت في مناطق بغداد/ الرصافة: 3، بغداد/ الكرخ: 7، مدينة الطب: 32، النجف: 8، البصرة: 10، اربيل : 4، ميسان: 2، كربلاء: 1، واسط: 2"، مشيرا الى ان "الوفيات المسجلة اليوم 4، حالتين في بغداد/ الرصافة، وحالتين في بغداد/ الكرخ".

ومع الموقف الوبائي لليوم بلغ "مجموع الإصابات 5457، ومجموع حالات الشفاء 2917، والراقدين في المستشفيات 2307 بينهم 40 حالة ترقد في العناية المركزة، فيما بلغ مجموع الوفيات منذ دخول الفيروس للبلاد وحتى اليوم 179".

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