رسميا..عودة الدوري الإيطالي 20 حزيران

2020/05/28 | 21:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، عن عودة البطولة من جديد، يوم 20 حزيران المقبل بعد الحصول على موافقة الحكومة الإيطالية.

وأعطت الحكومة الإيطالية الضوء الأخضر لرابطة الكالتشو باستئناف النشاط الكروي، بعد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتجهيز طرق الوقاية من الفيروس التاجي.

ومن المقرر أن توعد كرة القدم الإيطالية يوم 13 حزيران المقبل، بمباريات دور نصف النهائي لكأس إيطاليا، على أن يقام الدوري بعدها بأسبوع.

يذكر أن أندية الكرة الإيطالية عادت للتدريبات الجماعية منذ أكثر من أسبوع، بعد أن وافقت الحكومة على هذا الأمر، كما سارع اللاعبون الأجانب في العودة سريعًا إلى البلاد.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن لاتسيو الوصيف.

بغداد اليوم/ خاص

نفى مصدر من داخل الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم اليوم الخميس،( 28 مايس 2020) الانباء التي اشارت الى احتجاز رئيس الهيأة اياد بنيان من قبل السلطات الصحية في مدينة اربيل .

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)،إن "

بغداد اليوم - متابعة

تجري صحيفة ماركا الاسبانية حاليا استفتاءا لاختيار الجمهور الافضل عالميا بمشاركة 40 ناديا من بينها اندية عربية تضم مصر والمغرب والعراق.

وقفز جمهور الزوراء العراقي الى المركز التاسع بعد ان احتل المركز 14 في بداية الاستفت

بغداد اليوم/ متابعة

شارك النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، بصورة جديدة له بعد فترة قصيرة من تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي أصابه منذ أسابيع.

وظهر ديبالا في الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي

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