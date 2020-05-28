الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى اقليم كردستان لمكافحة كورونا

2020/05/28 | 21:44 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أرسلت دولة الإمارات اليوم الخميس طائرة مساعدات تحتوي على 6 أطنان من الإمدادات الطبية إلى اقليم كردستان، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووفقاً لبيان صحفي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، سيستفيد منها أكثر من 6 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال قنصل عام دولة الإمارات لدى الاقليم :"تحرص دولة الإمارات على مد يد العون لكردستان العراق لمساعدته في التصدي لفيروس "كوفيد-19".





وأضاف أحمد الظاهري، أن دولة الإمارات تقف إلى جانب العراق في سعيها الدؤوب للحفاظ على الصحة العامة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات قدمت حتى اليوم أكثر من 658طنًا من المساعدات لأكثر من 57 دولة، استفاد منها نحو 658 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

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