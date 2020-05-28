صالح يشارك في اجتماع القمة بشأن تمويل التنمية المستدامة لمواجهة جائحة كورونا

2020/05/28 | 21:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد شارك رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، في اجتماع القمة بشأن تمويل التنمية المستدامة لمواجهة تداعيات فيروس كوفيد-19، بناءً على دعوة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو كوتيريسورئيسي وزراء كندا جستن ترودو وجامايكا اندرو هولنس.وقال صالح، في كلمة عبر الدائرة التلفزيونية، إن “تبادل الأفكار وإيجاد الحلول للتنمية المستدامة في عصرفيروس كورونا […]

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