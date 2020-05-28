2020/05/28 | 21:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح: الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا ناجحة نسبياً لحد الآن) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح: الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا ناجحة نسبياً لحد الآن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).