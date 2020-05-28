أبو آلاء الولائي يؤكد على ضرورة طرد جميع الجنود الاميركيين من العراق

2020/05/28 | 21:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت کتائب سید الشهداء في العراق على ضرورة عدم بقاء جندي اميركي واحد في ارض العراق.

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