حرب إتهامات بين أمانة بغداد والوقف السني،،قبر أبن الجوزي يصمد أمام الإزالة برخامة وسقيفة في كراج!

2020/05/28 | 22:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: عاد قبر العلامة البغدادي ابن الجوزي الى صدارة الجدل مرة أخرى، بعد انتشار صور لقبره على شاطىء نهر دجلة في العاصمة بغداد، وهو في حالة سيئة ضمن مرآب سيارات في منطقة السنك.في العام 2014، أزيل القبر المجاور لمعهد الدراسات الموسيقية وسط بغداد، على يد أحد الأشخاص الذين استأجروا الارض الجرداء من […]

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