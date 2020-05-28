الاطاحة بخلية نائمة مرتبطة بداعش تروم تنفيذ تفجيرات ببعقوبة

2020/05/28 | 22:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلن مدير استخبارات ومكافحة الارهاب في ديالى العميد علي السوداني، الخميس، عن الاطاحة بخلية نائمة مرتبطة بداعش كانت على وشك تنفيذ تفجيرات ببعقوبة.وقال السوداني في حديث لـ/ المعلومة/، ان “استخبارات ومكافحة ارهاب ديالى نفذت عملية نوعية قرب بعقوبة ونجحت من تفكيك خلية نائمة مرتبطة بداعش الارهابي تتالف من 4 عناصر كانت على […]

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