الكشف عن نتائج فحوصات درجال وتطبيعية اتحاد الكرة

2020/05/28 | 22:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أعلن مدير عام رياضة وشباب اقليم كردستان، شاكر أحمد سمو، عن سلامة معالي وزير الشباب والرياضة عدنان درجال من الاصابة بفيروس كورونا.وقال شاكر في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، إن “وزير الشباب والرياضة عدنان درجال أجرى فحوصات في بغداد قبل التوجه إلى جولته في إقليم كوردستان، وكانت نتائجها سلبية ويوم أمس […]

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