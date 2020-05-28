2020/05/28 | 22:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز عثرت قوة من الجيش والحشد الشعبي، اليوم الخميس، على مضافة لتنظيم داعش الارهابي بعملية تفتيش وتمشيط جنوب غرب صحراء الانبار.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان “قوة مشتركة من فوج البغدادي الثاني والجيش نفذت، مساء اليوم، عملية تفتيش وتمشيط لبيوت البحيات والمدهم وجزء من وادي حوراء جنوب غرب صحراء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعلن العثورعلى مضافة لداعش جنوب غرب صحراء الأنبار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يعلن العثورعلى مضافة لداعش جنوب غرب صحراء الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).