الدوري الايطالي يعاود دورانه في 20 حزيران المقبل

2020/05/28 | 22:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلن وزير الرياضة الايطالي فينتشينزو سبادافورا اليوم الخميس ، موافقته لاستئناف مباريات الدوري الكالتشيو لكرة القدم، في 20 حزيران المقبلواكد سبادافورا أنه سيجتمع مع رئيس الوزراء جوزيبي كونتي لتقديم الموعد ومحاولة جعله 13 حزيران كتاريخ لاستئناف الموسم عموما مع مسابقة الكأس.وجرى اجتماع بالفيديو تم خلاله اتخاذ هذا القرار الحاسم، بمشاركة رابطة الدوري الإيطالي ووزير الرياضة ورابطة اللاعبين ورابطة الأطباء الرياضيين الإيطاليين.وكان الدوري الإيطالي توقف بسبب فيروس كورونا، حيث تم لعب المباراة الأخيرة في 9 اذار الفائت خلف أبواب مغلقة.

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