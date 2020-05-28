2020/05/28 | 22:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

هدد المتحدث الرسمي باسم تنظيم "داعش"، أبو حمزة القرشي، اليوم الخميس، حكومة مصطفى الكاظمي في العراق.

وقال في تسجيل صوتي جديد نشر عبر مؤسسة إعلامية تابعة للتنظيم: "في ولاية العراق فقد عاد مرتدو الصحوات لإخراج رؤوسهم من الجحور التى دخلوها من سنين وهم يأملون أن تتيح لهم أمريكا إعادة تنظيم فصائلهم المنقرضة وأن تمنحهم إقليما يحكمونه بشريهة الطاغوت".

وأضاف: "لقاء ذلك الإقليم الذي يريدون، تريد منهم أميركا جندا محضرين فى قتال دولة المسلمين وإعاقة نشاط جنودها هناك كما يفعل إخوانهم فى الشام اليوم".

يذكر أن حكومات ومنظمات دولية عدة بما في ذلك روسيا أدرجت "داعش" ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية.

بغداد اليوم _ الديوانية

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الخميس، بأن إدارة محافظة الديوانية بدأت عدة اجراءات وقائية للحيلولة دون تسجيل اصابات جديدة بفيروس كورونا، على رأسها غلق جميع شوارع المدينة وتطبق الحظر الشامل للتجوال.

وقال المصدر، في حديث

بغداد اليوم- بغداد

رد قائد شرطة محافظة واسط الجديد، اللواء قاسم راشد، اليوم الخميس على ما اثير في مواقع التواصل الاجتماعي بانه وجه بحرق خيم المعتصمين بالمحافظة، فيما علق ايضا على ما قيل حول تبعيته لجهات سياسية اتت به للمنصب.

وفي كلمة ووجهها الى

بغداد اليوم - بغداد

وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، باستمرار العمليات العسكرية ضد عصابات داعش الارهابية والضرب بيد من حديد.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، العميد يحيى رسول، قوله إن &

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