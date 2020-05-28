بالصور.. قضاء سوق الشيوخ يغلق مداخله بالصبات الكونكريتية بعد تسجيل 23 اصابة بكورونا

2020/05/28 | 22:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ذي قار

قررت الادارة المحلية لقضاء سوق الشيوخ، في محافظة ذي قار، اليوم الخميس، اغلاق القضاء بالكامل بالصبات.وقال مراسل (بغداد اليوم)، إنه "بعد تسجيل عدد كبير من الاصابات بفيروس كورونا، قررا الادارة المحلية لقضاء سوق الشيوخ اغلاق القضاء بالكامل بالصبات".

بغداد اليوم- كربلاء

قال مدير عام صحة كربلاء، صباح الموسوي، اليوم الخميس، ان جائحة كورونا بدأت تتخذ منحى آخر بالعراق، مشيرا الى ان الزيادة في الاصابات سريعة جدا، ويوما بعد يوم تمتلئ المستشفيات في بعض المحافظات بإعداد كبيرة من المصابين.

وجاء في رسالة

بغداد اليوم - متابعة

طالب مدير مستشفى أبن البلدي وعضو خلية الازمة في الرصافة د.



طالب التميمي بتمديد حظر التجوال مجدداً لفترة لا تقل عن أسبوع بعد ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا ، معبراً عن استغرابه من إصرار مواطنين على عدم اتباع إجراءات الوقاية

بغداد اليوم - بغداد

كشفت دائرة صحة الكرخ، الخميس، تفاصيل الموقف الوبائي لهذا اليوم.

وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي في منشور على صفحته في الفيسبوك، ان "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع تفاصيل الحالات المسجلة في مستشفياتها بمرض فايروس

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