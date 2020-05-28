صالح كامل الانسان والمفكر ورجل الأعمال - محمود يوسف بكير

2020/05/28 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمود_يوسف_بكير منذ أيام قليلة انتقل إلى رحمة الله رجل الأعمال السعودي المعروف الشيخ صالح كامل.



كان الرجل موهبة فذة تستحق الدراسة وطرازا فريدا من رجال الأعمال وكان قدوة لكل من عملوا معه، وباعتباري واحدا منهم رأيت أن من واجبي أن أكتب مقالا مختصرا عنه باعتباره شخصية عربية عالمية وعن فلسفته في العمل وسر نجاحه عسى أن يكون في هذا بعض الفائدة لشبابنا.عملت مستشارا اقتصاديا لصالح كامل لسنوات طويلة وأنا في منصف ال ......





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