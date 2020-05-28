تمخض الجبل، فولد فأراً ! ملاحظات اولية على نتائج لقاء رئيس الوزراء بنقيب الاطباء:(1) - سعيد علام

2020/05/28 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_علام • بالنسبة لمطلب: "ضرورة استكمال نواقص المستلزمات الوقائية".



أكد رئيس الوزراء على "توفرها فى المستشفيات والمديريات ولكنها أزمة روتين وسلوكيات امناء المخازن وسيتم تغييرهذا التعامل فورا"!.



لا جديد، هى متوفره والمشكله فى الروتين وامين المخازن، لكن كل ذك لم يكن له ان يتغير الا بعد اللقاء مع سيادته، ان تغير شئ! • بالنسبه لمطلب:" إجراء مسحات الـ pcr للطواقم الطبية المخالطة لحالات كور ......





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