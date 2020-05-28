2020/05/28 | 22:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التزمت ببدء عملية الإصلاح الهيكلي بالعراق، فيما بين أن الإجراءات المتخذة في العراق للحد من انتشار كورونا ناجحة نسبياً لحد الآن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح : حكومة الكاظمي التزمت ببدء عملية الإصلاح الهيكلي بالعراق) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح : حكومة الكاظمي التزمت ببدء عملية الإصلاح الهيكلي بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).