عضو في خلية الأزمة: نخشى من خروج 17 مستشفى عن الخدمة

2020/05/28 | 22:16 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرطالب مدير عضو خلية الأزمة في الرصافة، طالب التميمي، تمديد حظر التجوال مجددًا لفترة لا تقل عن أسبوع بعد ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا، فيما استغرب من إصرار مواطنين على عدم اتباع إجراءات الوقاية رغم الإصابات التي زادت عن الخمسة آلاف بعموم العراق.

عضو خلية الأزمة: من غير المعقول أن يسجل العراق 200 و300 إصابة يوميًا بكورونا والناس تستمر بالتزاور والقول إن الفيروس غير موجود

قال التميمي في مقابلة متلفزة تابعها "ألترا عراق"، إن "ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا يعني ان الأمور لن تكون إيجابية وان الخطر يزداد ويجب ان يتم الالتزام بإجراءات الوقاية من قبل المواطنين ، الشخص الواحد من الممكن ان ينقل الفيروس بمتوالية هندسية الى 5 اشخاص وهم من الممكن ان ينقلونها الى 20 والعشرون الى مئة وهذا ما يحصل حالياً ويتسبب بازدياد عدد الإصابات".

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ودعا إلى "الاستمرار بحظر التجوال لأسبوع جديد لأن الإصابات تزداد"، مشددًا على "وجوب أن يأخذ كل مواطن الحذر من الأشخاص الآخرين لأنه من الممكن أن تنتقل العدوى إليه بسهولة عبر أشخاص لا يحملون أعراضًا".

فيما أبدى استغرابه من إصرار المواطنين على عدم الاكتراث بالخطر مبينًا "من غير المعقول أن يسجل العراق 200 و300 إصابة يوميًا بكورونا والناس تستمر بالتزاور والقول إن الفيروس غير موجود هذا انتحار وذهاب للموت بدون مسوغ، هل المطلوب من وزارة الصحة أن تحمل توابيت المتوفين وتسير في الشوارع والأزقة لتثبت أن هناك وفيات وخطرًا كبيرًا؟!".

ولفت إلى أن "لدى وزارة الصحة 3 مستشفيات حاليًا لاستقبال المصابين وهي ابن القف وابن الخطيب وابن زهر في جانب الرصافة وقد تزداد في الفترة المقبلة بسبب الزيادة المستمرة بعدد المصابين، ما يعني أن مستشفيات تقدم خدمات طبية حاليًا للمواطنين ستخرج عن الخدمة لأنها ستخصص لاستقبال المصابين بكورونا".

لفت إلى أن " قدرات وزارة الصحة حاليًا مسيطرة على الوضع، لدينا 20 مستشفى في الرصافة 3 منها فقط تفرغت لعلاج كورونا ، نخشى من يوم قريب نضطر فيه لإيقاف العمل بالمستشفيات الـ 17 الباقية وتخصيصها لكورونا ما يعني الدخول لمرحلة انهيار النظام الصحي لأننا لن نتمكن من تقديم الخدمات لمن يصابون بأمراض أخرى وخاصة من يحتاجون للرعاية الفورية".

عضو خلية الأزمة: نخشى من يوم قريب نضطر فيه لإيقاف العمل بالمستشفيات الـ 17 الباقية وتخصيصها لكورونا ما يعني الدخول لمرحلة انهيار النظام الصحي

وعن كيفية التعامل مع المصابين بكورونا قال التميمي "نتعامل مع حالات كورونا وفق 4 مستويات، الشديدة تعزل فورًا بمستشفيات العزل وتخضع للعناية المشددة، المتوسطة أيضًا تنقل لتلك المستشفيات وتتناول العلاج بشكل طبيعي، الخفيفة قد تبقى ببعض المستشفيات معزولة في ردهاتها مع العلاج وأخيرًا الإصابات دون أعراض تحجر في منازلها مع كتابة تعهد بعدم الخروج".

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