الكاظمي وميركل يتفقان على تطوير التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين

2020/05/28 | 22:16 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

بحث رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل،الخميس ، تطوير التعاون الاقتصادي والمالي بين العراق وألمانيا، كما وجهت ميركل دعوة للكاظمي لزيارة ألمانيا في أقرب فرصة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "الكاظمي تلقى اتصالاً هاتفياً من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وهنئته، بمناسبة تسنمه مهام منصب رئيس مجلس الوزراء".

وأضاف أنه "جرى خلال الاتصال، الاتفاق على تطوير التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، وأبدت المستشارة الألمانية استعدادها لتقديم الدعم الممكن في هذه المجالات، فضلاً عن المساعدة في إسناد العراق لمواجهة آثار وباء كورونا، واستمرار ألمانيا في تدريب القوات العراقية ضمن إطار التحالف الدولي".

ووصفت ميركل بحسب البيان "البرنامج الحكومي للكاظمي بالمتميز، موجهة الدعوة له لزيارة ألمانيا في أقرب فرصة ممكنة".

من جهته أعرب رئيس مجلس الوزراء "عن حرص العراق على إدامة أفضل العلاقات الإقليمية والدولية، ومن ضمنها ألمانيا"، مؤكداً "حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوربي وألمانيا، وتفعيل اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين".

وأثنى الكاظمي بحسب البيان "على الجهود التي تبذلها ألمانيا في مجال التعاون العسكري مع العراق، والوقوف معه في محاربة الإرهاب".

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