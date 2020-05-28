2020/05/28 | 22:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجراء نيابي عاجل لمعالجة نقص تجهيز الكهرباء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/28 | 22:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجراء نيابي عاجل لمعالجة نقص تجهيز الكهرباء) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجراء نيابي عاجل لمعالجة نقص تجهيز الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).