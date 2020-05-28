مصر تسجّل أعلى عدد إصابات بكورونا في يوم واحد

2020/05/28 | 22:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز سجّلت مصر 1127 إصابة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بدء تفشي الوباء وذلك ارتفاعًا من 910 حالات أمس.وقالت وزارة الصحة المصرية اليوم الخميس في بيان إنها سجّلت أيضًا 29 حالة وفاة جديدة مقارنةً مع 19 حالة في اليوم السابق.وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة: “إجمالي العدد الذي تمّ […]

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