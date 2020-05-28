المستشار الخاص للــيونيتاد يقدم التقرير الرابع لمجلس الأمن؛ أدلة جديدة تشير إلى زخم كبير في جهود مساءلة داعش

2020/05/28 | 22:27 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد قُدم التقرير الرابع لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي يرتكبها داعش إلى مجلس الأمن بالتفصيل أنشطته للتحقيق في الجرائم التي ارتكبها داعش في العراق عملا بقرار المجلس 2490 لعام (2019).عن جمع المواد المتعلقة بالأدلة الجنائية وفتح المقابر الجماعية ذكر التقرير بأنه، ” يواصل فريق التحقيق إعطاء …

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