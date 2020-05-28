الكاظمي يقرر نقل رئيس اركان قيادة القوات البرية الى منصب قائد عمليات الجزيرة

2020/05/28 | 22:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الخميس، بنقل رئيس اركان قيادة القوات البرية الى منصب قائد عمليات الجزيرة.وقال الناطق الاعلامي للقائد العام للقوات المسلحة، العميد يحيى رسول، في بيان تلقت وكالة اين نسخة منه، ان "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجه بنقلاللواء الركن احمد سليم بهجت العتبي من مهام منصب رئيس أركان قيادة القوات البرية".واضاف، ان "الكاظمي قرر تكليف سليم بمهام منصب قائد عمليات الجزيرة".

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