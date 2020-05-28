صحة الرصافة تكشف التوزيع الجغرافي للإصابات الـ94 لهذا اليوم

2020/05/28 | 22:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أعلنت دائرة صحة بغداد – الرصافة، الخميس، التوزيع الجغرافي للاصابات الـ 194 المسجلة اليوم.وقال مديرعام صحة الرصافة عبد الغني الساعدي في بيان، تلقت أين نسخة منه،(28 أيار 2020)، إن "دائرتنا سجلت ١٩٤ اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها ٢١ اصابة خلال حملات المسح الميداني و ١٧٣ اصابة مشخصة في المستشفيات".وأضاف الساعدي أن "الاصابات موزعة بواقع ١٣ اصابة بمدينة الصدر، واصابتين شخصت من قبل قطاع البلديات الاول، واصابتين قطاع البلديات الثاني واصابتين قطاع النهروان واصابتين قطاع الشعب".واضاف ان "١٧٣ اصابة متفرقة شخصت في المستشفيات بواقع ٩٣ اصابة باحياء ومحلات مدينة الصدر و١٠ اصابات في الاعظمية والاحياء التابعة لها بالكريعات وحي تونس وحالة في المدائن وحالتين في الحسينية ومثلها في بغداد الجديدة وخمسة حالات في الكرادة وشارع فلسطين".واوضح الساعدي ان "تم تسجيل ٢٠ اصابة في منطقة العبيدي وماحولها بالكفاءات وحي البتول و ٢٦ اصابة في البلديات وماحولها بالزراعية والكمالية وغيرها فضلا عن ١٤ اصابة بمنطقة الشعب".وافاد انه "تم نقل المصابين الى اماكن الحجر الصحي لتلقي العلاج"، لافتا الى ان "العدد التراكمي للاصابات ارتفع الى ١٥٩٠ اصابة توفي منهم ٥٦ للاسف فيما اكتسب الشفاء ٥٠٤ ومتبقي قيد العلاج ١٠٣٠ ".وبين الساعدي انه"لمن دواعي الحزن ان نسجل وفيات في صفوف المصابين وتزايد اعداد الاصابات جراء غياب الوعي وقلة الالتزام بتعليمات الصحة رغم كثرة التحذيرات التي اطلقت".

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