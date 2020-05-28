الحشد الشعبي يغلق اخر ممرات تسلل داعش الارهابي بين ديالى وصلاح الدين 

2020/05/28 | 22:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلن القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الخميس، عن اغلاق اخر ممرات تسلل داعش على الحدود بين ديالى وصلاح الدين.وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/، ان “ الحشد الشعبي اعتمد مؤخرا ستراتيجية انتشار جديدة ضمن المناطق الموكلة اليه على الحدود بين ديالى وصلاح الدين في حاوي العظيم والقرى القريبة منه ونجح من […]

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