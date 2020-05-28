محافظ البصرة يزف بشرى للأهالي: المحطات العائمة وصلت

2020/05/28 | 22:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ البصرة أسعد عبد الأمير العيداني، اليوم الخميس، عن نقل المحطات العائمة الخاص بالمياه في قضاء المدينة شمال المحافظة قبل أيام قليلة، مؤكدا قرب المباشرة بنصبها لحل مشكلة نوعية مياه الإسالة في بعض الأنهر الواقعة في القضاء.

وقال العيداني في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "دائرة الموارد المائية نقلت المحطات العائمة العملاقة الخاصة بالمياه البالغ عددها خمس محطات وسيتم نصبها في نقطة DS1 نهاية البزل الرئيسي قرب المصب العام"، مبيناً ان "هذه المحطات مهمة لسحب المياه الاسنة في المناطق الواقعة خلف قضاء المدينة وتحديداً مناطق الحارة والواكي، والتي دائماً تتكدس فيها المياه الاسنة حيث تؤثر على مشاريع ماء الأسالة والأراضي الزراعية في مناطق القضاء".

وبخصوص مشروع الخط الناقل لمشاريع الماء في قضاء المدينة أوضح العيداني ان "أحدى الشركات المحلية تقوم بتنفيذ مشروع ربط الأنبوب الناقل الرئيسي الذي يحتوي على المضخات والتي سيتم تشغيلها في الأيام القليلة المقبلة لضخ المياه من نهر الفرات باتجاه نهر الداير وعنتر لحل مشكلة نوعية المياه في تلك المناطق"، مشيرا الى أن "هذا المشروع يغذي سبعة مجمعات مائية".

يشار الى ان محافظة البصرة بجميع مدنها لم تزل تعاني من عدم توفر الماء الصالح للشرب، برغم توفر التخصيصات الكبيرة لدى الحكومة الاتحادية وكذلك الحكومة المحلية التي فشلت في ايصال الماء الصالح للشرب الى الناس طيلة السنين الماضية، في حين ظل نهرا دجلة والفرات وشط العرب يلقون بمياههم العذبة في الخليج من دون الافادة منها.

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