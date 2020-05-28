متنبئ جوي يؤشر

2020/05/28 | 22:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد المتنبئ الجوي العراقي صادق عطية يوم الخميس بأن العراق سيشهد صيف العام الحالي "تطرفاً" لا يتكرر كثيراً ويتمثل بتأثير الكتل الباردة في الطبقات العليا على أجواء البلاد.

وقال عطية في منشور على فيسبوك إنه "يتوقع ان تنخفض درجات الحرارة اعتبارا من يوم غد الجمعة في مدن وسط وشمال البلاد، ويوم السبت في مدن الجنوب ..



وهذا الانخفاض سيصادف قبل دخولنا في موسم الصيف مناخيا والذي يبدأ اعتبارا من الاول من حزيران / يونيو من كل عام".

وتوقع عطية استمرار الانخفاض يومين في كافة المدن، ثم يبدأ الصعود التدريجي، لتكون الاجواء شديدة الحرارة نهارا خصوصا مدن جنوب البلاد التي تقترب فيها درجات الحرارة نهاية الاسبوع المقبل الى ما بين ( 49-50) م°.

وتابع بالقول، "ننوه الى امر ربما يعتبر تطرفا هذا الموسم و لايتكرر كثيرا وهو انه رغم ايام الصيف الا ان الكتل الباردة في الطبقات العليا التي تنحدر من اوربا ستستمر بالتأثير في اجوائنا، لتستمر درجات الحرارة السطحية تسجل مابين ارتفاع يعقبه انخفاض وهنالك انخفاض متوقع منتصف شهر حزيران او قبله بقليل!

اما يوم غد الجمعة ، متوقع ان تسجل درجات الحرارة نهارا في

( المدينة)…… (الجمعة)… ( السبت)

العاصمة بغداد….. 38م…… 36م

البصرة.......



47م…… 44م

الموصل.....



37م…… 33م

اربيل ............



37م…....



32م

الرطبة.......



32م……..



30م

وقبل نهاية الاسبوع هنالك احتمالية لتساقط زخات خفيفة من الامطار في اماكن متفرقة من مدن البلاد هي اواخر موجات الامطار.

وحذر عطية من نشاط بالرياح السطحية الشمالية الغربية مساء وليل الجمعة، في مناطق وسط البلاد والفرات الاوسط والجنوب ومتوقع ان تصل سرعة هبات الرياح الى 80 كم بالساعة مسببه تصاعدا للغبار في المناطق الصحراوية لايصل لمستوى العواصف.

وأشار إلى أن نشاط الرياح سيهدأ صباح ونهار يوم السبت ثم يعود النشاط خلال ليل السبت/ الاحد في مدن الجنوب وشمال الخليج العربي، وتعود للهدوء نهار الاحد.

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