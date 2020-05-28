2020/05/28 | 22:33 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت #الخارجية_الأميركية في بيان، اليوم الخميس، عن مكافأة قدرها 3 ملايين دولار، ستقوم بمنحها لأي شخص يقدّم معلومات مفيدة قد تقود للقبص على “محمد خضر موسى رمضان” القيادي ومسؤول الدعاية في تنظيم “داعش”.وتعتبر #واشنطن…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (3 مليون دولار… مكافأة أميركية لقاء رأس مسؤول الدعاية في تنظيم “داعش”) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (3 مليون دولار… مكافأة أميركية لقاء رأس مسؤول الدعاية في تنظيم “داعش”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).