بالصورة … اجراء اول عملية سحب لبلازما الدم من متبرع تجاوز مرض كورونا

2020/05/28 | 22:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلنت دائرة صحة ديالى، الخميس، ات اجراء اول عملية سحب بلازما الدم لاول متبرع تماثل للشفاء من فيروس كورونا.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” دائر صحة ديالى اجرت اليوم اول عملية سبح بلازما الدم لاول متبرع وهو طبيب بيطري تماثل للشفاء قبل اسابيع بعد اصابته بفيروس كورونا”.[…]

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