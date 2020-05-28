نفط ذي قار تنظـّم حملة لتعفير مركز القلب وتجهـّز قضاء سوق الشيوخ بمواد التعقيم

2020/05/28 | 22:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت شركة نفط ذي قار ،اليوم الخميس، عن تنظيمها حملة تعفير واسعة لأروقة مركز الناصرية للقلب وأقسامه بعد تسجيل عدة إصابات بين صفوف منتسبيه ، فضلاً على تجهيز قضاء سوق الشيوخ بمواد التعقيم اللازمة لإطلاق حملة في القضاء ، ضمن سلسلة مبادرات تجريها الشركة لدعم خلية الأزمة والحد من تفشـّي جائحة كورونا تنفيذاً […]

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