احدى وثلاثون اصابة بفيروس كورونا في ذي قار

2020/05/28 | 22:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..كشف مصدر في صحة ذي قار ، اليوم الخميس ، عن تسجيل 31 اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة .وقال المصدر ان ” الاصابات موزع بواقع 23 حالة اصابة في قضاء سوق الشيوخ جنوبي ذي قار ، و 2 اصابة في قلعة سكر شمالي المحافظة ، و 3 اصابات في قضاء الشطرة […]

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