بالوثيقة .. النجف تطالب التربية بتاجيل الامتحانات التمهيدية و المراحل غير المنتهية

2020/05/28 | 22:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجف طالبت حكومة النجف المحلية وزارة التربية ،تاجيل الامتحانات التمهيدية والمراحل غير المنتهية ، بسبب ازدياد عدد الاصابات بفايروس كورونا المستجد.وبحسب وثيقة للنائب الاول لمحافظ النجف هاشم الكرعاوي ، حصلت عليها " كلكامش برس " بتاريخ 21 ايار ، فانه "بالنظر للخطر المحدق بأبنائنا الطلبة والذي يخلق قلقاً نفسياً يؤثر على استعداهم لدخول الامتحانات وعدم وجود بيئة صحية تمكنهم من اداء امتحاناتهم ، طالبنا بكتاب رسمي وزارة التربية بتأجيل الامتحانات التمهيدية و المراحل غير المنتهية ، أو احتساب هذه السنة الدراسية سنة عبور حرصا منا ومنكم على مستقبل ابنائنا الطلبة وصحتهم وصحة عوائلهم".

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