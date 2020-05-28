ازمة النجف تصدر قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا في المحافظة

2020/05/28 | 22:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجف اصدرت خلية الازمة في محافظة النجف ، 11 قرارا لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، بعد توالي الاصابات بالفيروس المستجد وقررت الآتي :1- فرض حظر التجوال في المحافظة من الساعة العاشرة مساء حتى السادسة صباحا لمدة اسبوع .2- غلق سيطرات مداخل المحافظة بالكامل وبالكتل الكونكريتية.3- يتم غلق المقاهي في الساعة العاشرة ليلا مع وضع محددات وضوابط شديدة لمراقبة مدى التزامها بالضوابط الصحية من خلال جولات وزيارات عشوائية ومفاجئة من قبل لجنة مشتركة يتم تشكيلها لهذا الغرض .4- يسمح فقط لسيارتين نوع صالون بمرافقة الجنائز واجراء الفحوصات اللازمة على المرافقين.5- متابعة الطرق النيسمية مع تسيير دوريات طواريء لمراقبتها ومحاسبة المتجاوزين وحجز المخالفين .6- يسمح للمطاعم فقط بالعمل وفقا لخدمة التوصيل ( الدلفري ) والسفري .7- يكون دوام الموظفين من 25- 50% وحسب احتياج الدائرة ماعدا الصحة والدوائر الامنية .8- منح الموظفات الحوامل اجازات اجبارية .9- تكليف قسم الصحة العامة لإعداد دراسة عن امكانية فتح المسابح كونها معقمة بإستمرار بمادة الكلور.10- التأكيد على تواجد الفرق الصحية في سيطرات مداخل المحافظة واجراء الفحوصات للقادمين من المشمولين بالاستثناءات .11- التأكيد على مراعاة الجوانب الصحية في عيادات الاطباء .12- قيام الامن السياحي بالاعلان عن المقاهي التي يقوم بغلقها لإعلام الرأي العام بها.

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