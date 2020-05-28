اليوم.. ارتفاع عدد الاصابات بكورونا في ذي قار الى 31 اصابة

2020/05/28 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ ذي قار

ارتفعت عدد الاصابات اليومية بفيروس كورونا، اليوم الخميس، الى 31 اصابة في عموم محافظة ذي قار...





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