انكلترا تطلق العمل بأحدث سلاح في معركة الحد من تفشي كورونا

2020/05/28 | 22:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-(أ ف ب) – أطلقت انكلترا الخميس نظام “اختبار وتتبع”، أحدث سلاح مستخدم في معركة للحد انتشار فيروس كورونا المستجدّ في أحدى أكثر الدول تضررا في العالم.وقال وزير الصحة مات هانكوك إنه “من الواجب المدني” على السكان الامتثال للقواعد الجديدة التي ستسعى لتعقب الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالفيروس.وأفاد راديو هيئة الاذاعة البريطانية “بي […]

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