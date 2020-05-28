بالجدول: “طقس متطرف” ومفاجأت خلال 48 ساعة المقبلة

2020/05/28 | 22:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قال المتنبىء الجوي صادق العطية، اليوم الخميس، ان اجواء اليومين المقبلين وبداية الاسبوع المقبل ستشهد انخفاضاً في درجات الحرارة ثم ارتفاع ستشهدهُ كافة المدن بداية الاسبوع، حيث ستشهد بداية موسم الصيف مناخياً.واضاف انه “يتوقع ان تنخفض درجات الحرارة اعتبارا من يوم غد الجمعة في مدن وسط وشمال البلاد، ويوم السبت في […]

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