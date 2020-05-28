الفحوصات الطبية تؤكد سلامة درجال وأعضاء التطبيعية من كورونا

2020/05/28 | 22:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير عام الرياضة والشباب في اقليم كردستان شاكر أحمد سمو، اليوم الخميس، عن سلامة وزير الشباب والرياضة عدنان درجال من الإصابة بفيروس كورونا.

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