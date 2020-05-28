صحة واسط تعلن تسجيل ثلاثة إصابات جديدة لاشخاص شاركوا بمجلس عزاء

2020/05/28 | 22:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت دائرة صحة واسط، اليوم الخميس، عن تسجيل ثلاثة إصابات جديدة في قضاء العزيزية وقالت الدائرة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه انه “تم تسجيل ثلاثة إصابات جديدة في قضاء العزيزية لرجلين وإمرأة كانوا قد شاركوا بمجلي عزاء لإمرأة متوفية ب‍فيروس كورونا في بغداد”.واضافت انه “تم نقل المصابين الى الحجر الصحي”.

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