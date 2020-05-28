2020/05/28 | 22:47 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد الشعبي يفكك عبوة محلية الصنع جنوب سامراء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/28 | 22:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يفكك عبوة محلية الصنع جنوب سامراء) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يفكك عبوة محلية الصنع جنوب سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).