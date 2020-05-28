تربية ذي قار تؤجل امتحانات الصفوف غير المنتهية

2020/05/28 | 22:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/ حيدر حسين المشرف /..قررت مديرية تربية ذي قار ، اليوم الخميس ، تاجيل امتحانات الصفوف الغير منتهي بعد ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا في المحافظة .وقال بيان صادر عن تربية ذي قار تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” التربية اجلت امتحانات الصفوف الغير منتهية والمقرر اقامتها نهاية الشهر الجاري وحتى اشعار […]

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