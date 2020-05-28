السليمانية تسجل قفزة كبيرة بإصابات كورونا

2020/05/28 | 23:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق يوم الخميس تسجيل ٢٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الإصابات الجديدة تعود لـ١٢ رجلاً و٩ نساء وفتى يافع، مبينة أن ٨ من المصابين الجدد تلقوا العدوى من مصابين سابقين، أما الآخرون فقد أثبتت نتائج الفحوصات المختبرية إصابتهم بالفيروس بعد ظهور الأعراض عليهم.

وأضافت الوزارة أن ٢١ من المصابين الجدد من سكنة مدينة السليمانية، والمصاب الآخر من سكنة ناحية وارماو.

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