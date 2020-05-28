البصرة تسجل وفاة امرأة مصابة بفيروس كورونا

2020/05/28 | 23:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجلت محافظة البصرة، مساء الخميس، وفاة امرأة مصابة بفيروس كورونا من اهالي أحد اقضية المحافظة

وقال قائممقام قضاء الزبير عباس ماهر لوكالة شفق نيوز، إن امرأة مصابة بفيروس كورونا توفيت، مساء اليوم، في قضاء الزبير غرب محافظة البصرة.

وسجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، قفزة بإصابات فيروس كورونا، حيث شخصت ٣٢٢ إصابة كان نصيب البصرة منها ثلاث اصابات.

وارتفع مجموع الإصابات في عموم العراق إلى ٥٤٥٧، فيما وصل مجموع حالات الشفاء وصل إلى ٢٩٧١، في حين بلغ عدد الراقدين الكلي ٢٣٠٧، والراقدين في العناية المركزة ٤٠، بينما ارتفع مجموع الوفيات إلى ١٧٩ .

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