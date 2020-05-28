رسمياً.. الكشف عن موعد عودة عجلة الدوري الإسباني للدوران

2020/05/28 | 23:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلن رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خافيير تيباس اليوم الخميس، أن الموسم الحالي “الليغا” سيستكمل اعتبارا من 11 يونيو المقبل، بعد توقفه في أواسط مارس الماضي، بسبب كورونا.وأوضح تيباس في تصريحات صحفية أن الموسم سيستأنف في الحادي عشر من شهر يونيو المقبل، على أن ينتهي في التاسع عشر من يوليو القادم.[…]

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