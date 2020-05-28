الرئيس الامريكي سيوقع أمرا تنفيذيا بشأن مواقع التواصل اليوم

2020/05/28 | 23:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، الخميس، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيوقع الأمر التنفيذي بخصوص مواقع التواصل الاجتماعي في وقت لاحق اليوم.وكان ترامب هدد، الأربعاء، بتنظيم أو إغلاق شركات وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد يوم واحد توجيه موقع توتير إنذارا لأول مرة لسيد البيت الأبيض بشأن تغريداته، مما يعني تقييد حسابه إذا […]

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