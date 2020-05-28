تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السليمانية

2020/05/28 | 23:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/السليمانية أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، مساء الخميس ، تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.يتبع ..

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