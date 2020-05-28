بعد تسجيل اصابات ..شرطة الديوانية تفرض اجراءات مشددة لمواجهة فيروس كورونا

2020/05/28 | 23:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/الديوانية قررت قيادة شرطة محافظة الديوانية تشديد الاجراءات الوقائية ،لمواجهة فيروس كورونا في المحافظة.وذكرت القيادة ، إنه سيتم "تشديد حظر التجوال في الأيام المقبلة بسبب ازدياد عدد الإصابات كما سيتم فرض غرامات مالية وحجز للمركبات المخالفة لقانون الحظر".

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