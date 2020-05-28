محافظ بابل يوجة باغلاق المنافذ مع المحافظات المجاورة

2020/05/28 | 23:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز وجة محافظ بابل حسن منديل السرياوي،اليوم الخميس، اغلاق منافذ محافظة بابل مع باقي المحافظات المجاورة وخاصة العاصمة بغداد.وقال السرياوي انه، سيتم نقاش موضوع الامتحانات وسنتخذ القرار المناسب بذلك مع استمرار اغلاق المولات والمقاهي والاماكن العامة.واشار السرياوي الى، وجود تهاون من قبل الأجهزة المختصة في تنفيذ قرار الحظر الصحي داخل المحافظة،وسيتم اتخاذ […]

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