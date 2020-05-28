نائب سابق عن البصرة يحدد الصفات التي يجب توفرها بمرشح وزارة النفط

2020/05/28 | 23:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز حدد الوزير والنائب السابق ، وائل عبد اللطيف، اليوم الخميس، عددا من الصفات التي يجب ان تتوفر بالمرشح لوزارة النفط في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال عبد اللطيف في حديث متلفز لقناة “العهد”، إن “من يتسنم حقيبة النفط يجب ان يمتلك علاقات واسعة مع الدول المصدرة للنفط”.وأردف قائلاً، أنه “يجب أن […]

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